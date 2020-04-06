İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
90975
ALTIN
355.218
DOLAR
6.7543
STERLİN
8.3149
EURO
7.2971

Oyuncu Deniz Uğur’dan şok açıklama: ‘Dayım covid-19’dan vefat etti’

Zalim İstanbul dizisinin başrol oyuncusu Deniz Uğur, sosyla medyadan yürekleri donduran bir açıklama yaptı. Dayısı Cem Bayer’i koronavirüs salgını nedeniyle kaybettiğini duyuran ünlü oyuncu, kötü haberi dayısının fotoğrafını kullanarak paylaştı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:53
Oyuncu Deniz Uğur’dan şok açıklama: ‘Dayım covid-19’dan vefat etti’


“Pandemi bu kez ailemizden can aldı” diyen Deniz Uğur, dayısından bahsederken ‘kıymetlim’ diye vurguladı. 

Oyuncu Deniz Uğur’dan şok açıklama: ‘Dayım covid-19’dan vefat etti’

İşte Deniz Uğur’un yaptığı yürek burka paylaşım: “Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Çocukluğumun kahramanı. Kıymetlim. Dünyanın en güzel insanı… Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti. Maalesef yoğun bakımda, Kovid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini. Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor. İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yâdetmek sözümüz. Hepimizin canı çok yanıyor… İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu… Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an… Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah'tan” 

Oyuncu Deniz Uğur’dan şok açıklama: ‘Dayım covid-19’dan vefat etti’

Anahtar Kelimeler:
VefatKORONACovid19Deniz UğurCem Bayer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Soral sevenlerini uyardı; ‘Lütfen evden çıkmayalım”
Hande Soral sevenlerini uyardı; ‘Lütfen evden çıkmayalım”
Çalkantılı Feyza Çıpa-Kutsi aşkı sonunda bitti mi?
Çalkantılı Feyza Çıpa-Kutsi aşkı sonunda bitti mi?
Demet Akalın’ın küfürlü yorumu Twitter’ı salladı
Demet Akalın’ın küfürlü yorumu Twitter’ı salladı
Acun SMS oylamasından gelecek olan tüm geliri Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağışladı
Acun SMS oylamasından gelecek olan tüm geliri Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağışladı
Esra Balamir Kimdir? Ünlü sunucu Esra Balamir’in Corona testi pozitif çıktı
Esra Balamir Kimdir? Ünlü sunucu Esra Balamir’in Corona testi pozitif çıktı
Ablasından dayak yiyen Kardshian'a imalı destek Hülya Açıkgöz'den geldi; 'Seni Anlıyorum'
Ablasından dayak yiyen Kardshian'a imalı destek Hülya Açıkgöz'den geldi; 'Seni Anlıyorum'

Popüler Haberler

Nafaka nasıl hesaplanır? 2020 Nafaka türleri ve hesaplama işlemleri
Telefonu televizyona bağlayıp ekrana görüntüsü nasıl yansıtılır?
Kargolar şehre giriş çıkış yasağı olan yerlerde çalışacak mı?
Doya Doya moda yarışması başvuru formu ve başvuru şartları
Gelinim Mutfakta Ezgi ve Elif neden yok, Ezgi elendi mi? Geri gelecekler mi?
Rüyada dereotu pişirdiğini görmek ne demek, ne anlama gelir?
KYK bursu hangi durumlarda kesilir? KYK kredisi bursa dönüştürülür mü?
Rüyada dergah görmenin anlamı ne demek, ne anlama gelir?
Kronik yorgunluk nedir, neden olur? Kronik yorgunluk belirtileri ve tedavi yöntemleri
Rüyada dere görmenin anlamı nedir, ne demek, ne anlama gelir?
İş bankası maaş ve banka kartı nasıl alınır?
Survivor 2020 23 Mart 26.bölüm ödül oyununu hangi takım kazandı?
Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır, asıl mesleği nedir, daha önce hangi kurumlarda çalıştı? Nihat Hatipoğlu hakkında bilgiler
PTT yardım parası sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL yardım paraları evlere ne zaman dağıtılacak?
EBA TV eğitim kanalı Türksat uydu frekans ayarları nasıl yapılır?
Nöbetçi noter sorgulama 6 Nisan Pazartesi Haftaiçi açık noter sorgulama ve nöbetçi noter listesi!
2. Sayfa programı neden yok, ne zaman yayınlanacak? 2. Sayfa yeni yayın günü ve saati
Ev Yapımı dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Seksenler oyuncularından Ev Yapımı dizisi
FFP1, FFP2 ve FFP3 maske fiyatları kaç liradan başlıyor?
E-Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar? E-devlet sosyal yardım sorgulama
Doktorlar dizisi hangi hastanede çekildi? Doktorlar dizinin çekildiği hastane nerededir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.