oyuncu Eda Ece'yi bir de küvette görün!

Fox Tv'nin adından çpkça söz ettiren dizisi Yasak Elma'nın güzel başrol oyuncusu Eda Ece, bir derginin Mart sayısının çekimleri için kamera karşısına geçti. Ece'nin sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğrafı gören takipçileri tepkisiz kalamadı. Birbirinden farklı pozlar veren güzel oyuncu, fotoğraflarını İnstagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmediç. Peşpeşe paylaşım yapan Ece, son olarak küvette çekilen bir fotoğrafını paylaştı.



Beyaz kıyafetiyle küvette poz veren güzel oyuncunun fotoğrafları, hayranları tarafından kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. . Oyuncunun fotoğrafına "Harikasın", "Nasıl güzelsin maşallah sana", "Sen nesin be" ve "Kalbim" gibi yorumlar yapıldı.

