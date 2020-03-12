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oyuncu Eda Ece'yi bir de küvette görün!

Yasak Elma dizisinin Güzel başrol oyuncusu Eda Ece'nin bir derginin kapak çekimleri için dekor olarak seçtiği obje olay yarattı. Çekimlerde elde edilen fotoğrafları iİnsatgram hesabından paylaşan güzel oyucuya, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

12 Mart 2020 Perşembe 20:58
oyuncu Eda Ece'yi bir de küvette görün!

Fox Tv'nin adından  çpkça söz ettiren  dizisi Yasak Elma'nın güzel başrol oyuncusu  Eda Ece, bir derginin Mart sayısının çekimleri için kamera karşısına  geçti. Ece'nin sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğrafı gören takipçileri tepkisiz kalamadı. Birbirinden farklı pozlar veren güzel oyuncu, fotoğraflarını İnstagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmediç. Peşpeşe paylaşım yapan Ece, son olarak küvette çekilen  bir fotoğrafını paylaştı. 

oyuncu Eda Ece'yi bir de küvette görün!


Beyaz kıyafetiyle küvette poz veren güzel  oyuncunun  fotoğrafları, hayranları tarafından kısa sürede yorum  yağmuruna tutuldu.  . Oyuncunun fotoğrafına "Harikasın", "Nasıl güzelsin maşallah sana", "Sen nesin be" ve "Kalbim" gibi yorumlar yapıldı.
 

oyuncu Eda Ece'yi bir de küvette görün!

Son Güncelleme: 12.03.2020 21:00
Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaİnstagramMagazinEda EceKüvet
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