Oyuncu Ezgi Eyüboğlu o soruları duymamazlıktan geldi

31 yaşındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 2016 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz 2019 yılında boşanan çift, ayrılık sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Geçtiğimiz gün şarkıcı'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraftaki ayrıntı Kaan Yıldırım ileyaşadığı iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Hadise, paylaştığı fotoğrafta Kaan Yıldırım'ın köpeği ile aynı karedeydi. İkilinin hayranları tarafından yakalanan bu ayrıntı sayesinde çiftin bir süre önce aşk yaşamaya başladıkları öğrenildi.

Önceki gün bir AVM'de objektiflere takılan Ezgi Eyüboğlu, eski eşi Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise'nin aşk yaşadığı sorularını duymamazlıktan geldi ve mağazalarda keyifle turladı.