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Oyuncu Ezgi Mola'dan köpek katliamı tepkisi

Ezgi Mola, Batıkent'te gerçekleşen köpek katliamı sonrasında verilen cezaya dair tepkisini sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gösterdi.

28 Ocak 2020 Salı 15:19
Oyuncu Ezgi Mola'dan köpek katliamı tepkisi

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da akılalmaz bir olay gerçekleşti ve 17 köpek 3 kişi tarafından zehirlenerek öldürüldü. Bu olay yargıya taşınarak, sokak köpeklerini zehirle öldürdükleri için 3 kişi; ‘sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme’ ve ‘çevreyi kasten kirletmek’ gibi suçlardan 10’ar yıl hapis ile 15’er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

ankara

Hayvansever kimliği ile bilinen oyuncu Ezgi Mola, yaşanan bu olaya tepkisiz kalmadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mola, yaptığı paylaşım ile karardan ne kadar memnun olduğunu gösterdi. Güzel oyuncu, dava sonucunu paylaşarak üzerine şu notu düştü: “Teşekkürler sayın hakim! Adalet! Bunu bugün köpeğe yapan, yarın sana, bana çocuğumuza yapabilirdi. Cezasını çeksin inşallah dersini alsın!”

ezgi mola

Anahtar Kelimeler:
İnstagramAnkaraEzgi MolaKöpek Zehirlenmesi
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