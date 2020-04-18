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Oyuncu Ferit Aktuğ yaptığı basın açıklamasıyla boşandığını duyurdu

Birçok dizi ve filmden tanıdığımız oyuncu Ferit Aktuğ, yaptığı basın açıklamasında 9 yıllık evliliğinin sona erdiğini duyurdu.

18 Nisan 2020 Cumartesi 00:52
Oyuncu Ferit Aktuğ yaptığı basın açıklamasıyla boşandığını duyurdu

Oyuncu Ferit Aktuğ yaptığı basın açıklamasıyla boşandığını duyurdu

Ufak Tefek Cinayetler,  Kavak Yelleri gibi dizilerden tanıdığımız Ferit Aktuğ, 2011 yılında eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan'la hayatını birleştirmiş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu.

Oyuncu Ferit Aktuğ yaptığı basın açıklamasıyla boşandığını duyurdu
Ünlü oyuncu Ferit Aktuğ, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“2011 yılında başlayan evliliğimizi aramızda oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz aylarda karşılıklı olarak sonlandırma kararı aldık. İçinde bulunulan durum neticesinde adliyelerin kapalı olmasından dolayı boşanma akdimiz henüz gerçekleşmemiştir. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu korumanın değerinin bilincindeyiz. Bugün bazı haberlerde çıkan yanlış bilgilendirmenin aksine çocuğumuzun olmadığını belirtmek isteriz. Birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz.
Saygılarımla,
Ferit Aktuğ”

Oyuncu Ferit Aktuğ yaptığı basın açıklamasıyla boşandığını duyurdu

Anahtar Kelimeler:
Basın AçıklamasıBoşanmaFerit Aktuğ
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