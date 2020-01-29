Oyuncu Melek Baykal'ın 36 yıllık evliliği bitiyor

65 yaşındaki usta oyuncu Melek Baykal, 1984 yılında ilk görüşte aşık olduğu Warner Striening ile evlenerek kariyerini kenara bırakmıştı.

Bir magazin programının yaptığı habere göre, Melek Baykal ve Warner Striening 36 yıllıklerini bitirme kararı aldı. Melek Baykal'ın 2018 yılında verdiği bir röportaj ileiddialarını onaylayan sözler ifade ediyor.

Baykal, ''Resmi olarak bir yabancı ile evliliğm var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demek ki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi'' açıklamasında bulunarak, boşanma iddialarını doğruladı.

