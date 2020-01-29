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Oyuncu Melek Baykal'ın 36 yıllık evliliği bitiyor

Melek Baykal, 1984 yılında evlendiği Warner Striening ile boşanacağı haberleri ile gündeme geldi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 00:14
Oyuncu Melek Baykal'ın 36 yıllık evliliği bitiyor

65 yaşındaki usta oyuncu Melek Baykal, 1984 yılında ilk görüşte aşık olduğu Warner Striening ile evlenerek kariyerini kenara bırakmıştı.

melek baykal

Bir magazin programının yaptığı habere göre, Melek Baykal ve Warner Striening 36 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Melek Baykal'ın 2018 yılında verdiği bir röportaj ile boşanma iddialarını onaylayan sözler ifade ediyor. 

melek baykal

Baykal, ''Resmi olarak bir yabancı ile evliliğm var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demek ki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi'' açıklamasında bulunarak, boşanma iddialarını doğruladı. 
 

Anahtar Kelimeler:
EvlilikBoşanmaMelek BaykalWarner Striening
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