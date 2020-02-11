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Oyuncu Miray Daner aylar sonra sosyal medyayı salladı

Kubilay Aka ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra sessizliğe bürünen Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla geri döndü.

11 Şubat 2020 Salı 17:46
Oyuncu Miray Daner aylar sonra sosyal medyayı salladı

21 yaşındaki oyuncu Miray Daner, 'Vatanım Sensin' dizisindeki rol arkadaşı Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz 2019 yılında ilişkilerine son veren çiftin ayrılık nedeni Kubilay Aka'nın, Miray Daner'e ihanet etmesiydi. 

miray

Geçtiğimiz haftalarda barıştıkları iddiasıyla gündeme gelen Kubilay Aka ve Miray Daner, konu ile ilgili açıklama yaptılar ve barışmadıklarını dile getirdiler.

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Sosyal medya hesabında çok fazla paylaşım yapmayan Miray Daner, Kubilay Aka'dan ayrıldıkan tam 4 ay sonra ilk kez bir paylaşımda bulundu. Daner'in aylar sonra gelen bu paylaşımını takipçileri kısa süre içerisinde beğendi ve "Bizi bu güzellikten bir daha bu kadar uzun mahrum bırakma" şeklinde yorumlar yaptı.

miray

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaKubilay AkaMiray DanerFotoğrafPaylaşım
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