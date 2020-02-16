Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın heyecanının nedenini açıkladı

43 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım ile 11 Mart'ı heyecanla beklediğini açıkladı. Yeşilçay'ın oyunculuk dışında plastik sanatlar alanında da yetenekli olduğuu biliniyor. Güzel oyuncu yakın bir zamanda sergi açacağını şu sözlerle açıkladı:

"Leonardo Da Vinci ve Van Gogh 37 yaşında,Modigliani 33,Egon Shiele henüz 27 yaşındayken muhteşem eserler bırakıp hayata gözlerini kapamışlar! Bense ilk sergimi kırkımdan sonra 11 Mart'ta ancak açıyorum. Çok heyecanlıyım ama çooookkk. Heyecanımı paylaşan paylaşmayan herkese teşekkürler şimdiden. Yakında ayrıntıları yazacağım belki sergide görüşürüz."

