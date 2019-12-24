Oyuncu Rojda Demirer ticarete atıldı

Uzun süredir ekranlara ara veren oyuncu Rojda Demirer, yeni atıldığı mesleği ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Demirer, mesleğinden oldukça bağımsız bir işe atılarak çikolata dükkanı açtı.

Marie Antoinette Chocolatier adını verdiği çikolata dükkanının sahibi olan güzel oyuncu, önceki gün muhabirler ile sohbet ettiği sırada “Fenerbahçe’de bir yer açacağım. İşler iyi olduğu sürece yavaş yavaş, acele etmeden yeni yerlerimi açıp markamı büyütmek istiyorum” dedi ve bu sözlerle ticarette iddialı olduğunu belirtti.