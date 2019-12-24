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Oyuncu Rojda Demirer ticarete atıldı

Rojda Demirer, sahibi olduğu Marie Antoinette Chocolatier’in yeni şubeler açarak ticarette adını duyuracağını açıkladı.

24 Aralık 2019 Salı 22:44
Oyuncu Rojda Demirer ticarete atıldı

Uzun süredir ekranlara ara veren oyuncu Rojda Demirer, yeni atıldığı mesleği ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Demirer, mesleğinden oldukça bağımsız bir işe atılarak çikolata dükkanı açtı.

Oyuncu Rojda Demirer çikolatacı ile ilgili görsel sonucu

Marie Antoinette Chocolatier adını verdiği çikolata dükkanının sahibi olan güzel oyuncu, önceki gün muhabirler ile sohbet ettiği sırada “Fenerbahçe’de bir yer açacağım. İşler iyi olduğu sürece yavaş yavaş, acele etmeden yeni yerlerimi açıp markamı büyütmek istiyorum” dedi ve bu sözlerle ticarette iddialı olduğunu belirtti. 

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:49
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