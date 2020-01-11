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Oyuncu Sermiyan Midyat'tan olay yaratacak iddia

Sermiyan Midyat, film çekimi için gittiği Mersin'de uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınmıştı. Midyat, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı ve olay yaratacak iddialarda bulundu.

11 Ocak 2020 Cumartesi 14:36
Oyuncu Sermiyan Midyat'tan olay yaratacak iddia

45 yaşındaki başarılı oyuncu Sermiyan Midyat, bir film çekimi için Mersin'de bulunduğu sırada uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınmıştı. Oyuncu konu ile ilgili ilk kez konuştu ve hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Oyuncu Sermiyan Midyat uyuşturucu ile ilgili görsel sonucu

Midyat, rol aldığı film için anlaşma yaptığı yapımcıları suçladı ve “Blackwell Productions şirketi bana kumpas kurdu. Film çekimi için beni Mersin’e çağırdılar. Çekimlerin 1 ay süreceği söylendi. 3 haftadır buradayım, tek kare kayıt yapılmadı. Sözleşmeye göre son 1 hafta kaldı ve bunlar doğacak haklarımı vermemek için bana iftira atıyorlar. Beni gittiğim üç ayrı mekânda takip ettirmişler. Benim ya da yardımcımın üzerinden herhangi bir madde çıkmadı. Sadece konaklamamız için tuttukları ve yedek anahtarının kendilerinde bulunduğu evde 1-2 gram uyuşturucu bulundu. Emniyette ifademi verdim. Bunlara dolandırıcılık, sahtekârlık ve kumpastan dava açacağım” dedi.

Oyuncu Sermiyan Midyat uyuşturucu ile ilgili görsel sonucu

Sermiyan Midyat'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Blackwell Productions’ın sahibi İsmail Karakuyu ise “Senaryoyu okumadan ‘Hemen sözleşme yapalım, paramı peşin isterim’ demişti. Anlaşmayı yaptık ama sete gelmedi. Telefonlarımıza çıkmayıp bir de bizi engelledi. Kendisi bir dolandırıcılık stratejisi geliştirmiş. Yeni yapımcılar buluyor, çekimlere başlaması gerekirken oyalıyor. Sözleşmedeki süreç bittikten sonra da ‘Geçmiş olsun, paranın iadesi yok’ diyor. Daha önceki firmayı da böyle kullanmış” şeklinde karşılık verdi.

Son Güncelleme: 11.01.2020 14:36
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