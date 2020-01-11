Oyuncu Sermiyan Midyat'tan olay yaratacak iddia

45 yaşındaki başarılı oyuncu Sermiyan Midyat, bir film çekimi için Mersin'de bulunduğu sırada uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınmıştı. Oyuncu konu ile ilgili ilk kez konuştu ve hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
Sermiyan Midyat'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Blackwell Productions’ın sahibi İsmail Karakuyu ise “Senaryoyu okumadan ‘Hemen sözleşme yapalım, paramı peşin isterim’ demişti. Anlaşmayı yaptık ama sete gelmedi. Telefonlarımıza çıkmayıp bir de bizi engelledi. Kendisi bir dolandırıcılık stratejisi geliştirmiş. Yeni yapımcılar buluyor, çekimlere başlaması gerekirken oyalıyor. Sözleşmedeki süreç bittikten sonra da ‘Geçmiş olsun, paranın iadesi yok’ diyor. Daha önceki firmayı da böyle kullanmış” şeklinde karşılık verdi.