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Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandı!

Amerikalı aktör Tom Hanks (63) ve eşi Rita Wilson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladılar.

12 Mart 2020 Perşembe 09:02
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandı!


Tüm dünyada kısa sürede 4 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan  koronavirüs, dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a da bulaştı. Avusturalya’da yaptırdıkları testin sonucu pozitif çıkan çift, bu bilgiyi sosyal medyadan duyurdu. 

Amerikalı aktör Hanks, hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine test yaptırdıklarını söyledi.

Tom

Koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, vücut ağrıları, yorgunluk, yüksek ateş ve titreme şikayetiyle hastaneye gittiklerini ve testin sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Hanks,  bir süre kendisinin ve eşinin karantinada olacaklarını da ekledi. Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini de belirtti.

Tom

 Çift, Hanks'in Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği film nedeniyle Avustralya'daydı. 

Son Güncelleme: 12.03.2020 09:02
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTom Hanks
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