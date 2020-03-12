Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandı!

Tüm dünyada kısa sürede 4 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a da bulaştı. Avusturalya’da yaptırdıkları testin sonucu pozitif çıkan çift, bu bilgiyi sosyal medyadan duyurdu.
Amerikalı aktör Hanks, hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine test yaptırdıklarını söyledi.
Çift, Hanks'in Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği film nedeniyle Avustralya'daydı.
Son Güncelleme: 12.03.2020 09:02