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Oyuncu Tuğçe Özbudak estetik eleştirilerine isyan etti

Adanalı dizisinde hayat verdiği Pınar karakteri ile tanınan Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlar yüzünden gelen eleştirilere isyan etti.

30 Ocak 2020 Perşembe 23:11
Oyuncu Tuğçe Özbudak estetik eleştirilerine isyan etti

37 yaşındaki oyuncu Tuğçe Özbudak, bir zamanların fenomen dizisi 'Adanalı'da hayat verdiği 'Pınar' karakteri ile hafızalara kazındı. Özbudak, dizi bittikten sonra 'İşte Benim Stilim' adlı stil yarışmasında boy gösterdi.

tuğçe özbudak

Bir süre ekranlardan uzak kalan Tuğçe Özbudak, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla  bir takım estetik operasyonlar geçirdiğini gözler önüne serdi. Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şaşırttı. Bazıları Özbudak'ın bu halini beğenirken, bazıları eski halinin daha güzel olduğunu ve estetiğe ihtiyacının olmadığını belirten yorumlarda bulundu.

tuğçe özbudak

Tuğçe Özbudak, gelen bu eleştirilere daha fazla sessiz kalamadı ve bir magazin programının canlı yayınına katılarak iu açıklamalarda bulundu: 

''Adanalı dizisinden bu yana 12 sene geçti. Dizi üç sezon sürdü o zaman üniversiteden mezun oldum diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı, saçlarım olsun kaynak falan yoktu şimdi biraz var… Sıfır doğal bir kızdım.Ankara’dan İstanbul’a geldim. O zaman masum bir kızdım. ‘Masumluğunu kaybetti’ diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle bir takım estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki ben ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum… Eleştirilerin nedeni bu…Annem estetik yaptırmamı hiç istemedi, annemden gizli burnumu yaptırdım ilk başlarda anlamadı. Sona işin içine dudak girdi, daha sonra birkaç kez daha dudak dolgusu yaptırınca çok anlaşılmaya başladı. Çünkü zamanla benim gözüm alıştığı için dudağım gözüme hep küçük geliyordu.Bir ay sonra tekrar doktora gittim, ‘dudağım benim gözüme küçük geliyor’ dedim. Doktor dolgu yapmadı. Burnumda estetik var, dudağımda dolgu, çenemde ve yüzümde de botoks var ama yüzümde kesinlikle bir tane bıçak izi yok. Çeneme üç ayda bir botoks yaptırıyorum.İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım. ‘Pişman mıyım’ diye sorarsanız ben kendimden çok memnunum. Fotoğraflarda kötü görünebilir ama o da efektler yüzünden. O uygulamayı kullanmayı seviyorum.‘Eski halin ne kadar güzeldi, neden yaptın’ yorumları çok fazla geliyor. Bazı hesaplar var magazin sayfalarına hakkımda çok kötü yorumlar yapmış, ‘bu ne hal’ tarzı şeyler yazmış. Ben de merak edip ‘bu kim, benden ne istiyor’ diye mesaj atmayı düşündüm. O kişiye tam mesaj atacağım bir bakıyorum mesaj kutumda o kişiden daha önce bana mesaj gelmiş.Benim dudağımı sormuş, dudaklarınız çok güzel olmuş nerede yaptırdınız, doktorun kim falan’ diye… Yani insanlar yorumlarda farklı, mesajlarda farklı davranıyor. ‘Sizi mahkemeye vereceğim’ dediğim zaman da başlıyorlar özür dilemeye… Yüzümde toplam beş estetik var.Nişanlım benim bu halimi beğeniyor. Eski fotoğraflarım için ‘o zaman nasıl güzel’ diyorlarsa ‘şimdi daha güzelsin’ diyor. Ben bu sözlere biraz bozuluyorum ama…''

tuğçe özbudak

Anahtar Kelimeler:
OyuncuTuğçe özbudakEleştiriEstetik
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