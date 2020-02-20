Oyuncu Yasemin Özilhan geri dönüyor

35 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra setlere veda eden ve çocuklarıyla ilgilenmeyi tercih eden Özilhan, bu kararını değiştirdi ve setlere geri döneceğinin müjdesini verdi.

Özilhan, geçtiğimiz aylarda Fox TV'nin fenomen dizisi 'Mucize Doktor'a konuk oyuncu olarak katılmıştı. Efsane dizi 'Doktorlar'da hayat verdiği 'Ela' karakteri ile 'Mucize Doktor'da yer alan Yasemin Özilhan'ı, tekrar ekranlarda görmek izleyicileri heyecanlandırmıştı.

Yasemin Özilhan, uzun zaman sonra setlere geri dönünce fikrini değiştirdi ve "İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim” açıklamasında bulundu. Ancak güzel oyuncunun bazı şartları var. Özilhan’ın setkuralları şu şekilde: Haftanın 3 günü çalışacak ve sette bulunma süresi 4 saati geçmeyecek. Senaryoda kendisini, ailesini rahatsız edecek sahneler olmayacak.