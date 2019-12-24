Oyuncu Zeynep Kolçak babasını son yolculuğuna uğurladı

Bir zamanların fenomen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda yer alan oyuncu-senarist Zeynep Koçak, geçtiğimiz cumartesi günü babasını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Coşkun Kolçak için dün Altunizade İlahiyat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy’de toprağa verildi.

Oyuncu Zeynep Kolçak'a ve annesi Güner Koçak'a bu acı gününde yakın dostları yalnız bırakmayarak destek oldular. Cenaze törenine Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Hakan Akkaya, Bülent Emrah Parlak ve aile yakınları katıldı. 8 yıl boyuncu aşk yaşadığı Oğuzhan Koç'un ise bu acılı günde Zeynep Koçak'ın yanında olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Zeynep Koçak, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını kaybettiğini bu sözlerle duyurdu: “İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin şimdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum.”