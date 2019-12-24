Oyuncu Zeynep Kolçak babasını son yolculuğuna uğurladı

Bir zamanların fenomen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda yer alan oyuncu-senarist Zeynep Koçak, geçtiğimiz cumartesi günü babasını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Coşkun Kolçak için dün Altunizade İlahiyat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy’de toprağa verildi.
Zeynep Koçak, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını kaybettiğini bu sözlerle duyurdu: “İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin şimdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum.”
Son Güncelleme: 24.12.2019 23:16