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Oyuncu Zeynep Kolçak babasını son yolculuğuna uğurladı

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyuran Zeynep Kolçak, babası Coşkun Koçak'ı toprağa verdi.

24 Aralık 2019 Salı 23:16
Oyuncu Zeynep Kolçak babasını son yolculuğuna uğurladı

Bir zamanların fenomen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda yer alan oyuncu-senarist Zeynep Koçak, geçtiğimiz cumartesi günü babasını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Coşkun Kolçak için dün Altunizade İlahiyat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy’de toprağa verildi.

Oyuncu Zeynep Koçak babasını son yolculuğuna uğurladı ile ilgili görsel sonucu

Oyuncu Zeynep Koçak babasını son yolculuğuna uğurladı ile ilgili görsel sonucu

Oyuncu Zeynep Kolçak'a ve annesi Güner Koçak'a bu acı gününde yakın dostları yalnız bırakmayarak destek oldular. Cenaze törenine Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Hakan Akkaya, Bülent Emrah Parlak ve aile yakınları katıldı. 8 yıl boyuncu aşk yaşadığı Oğuzhan Koç'un ise bu acılı günde Zeynep Koçak'ın yanında olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Zeynep Koçak babasını son yolculuğuna uğurladı ile ilgili görsel sonucu

Oyuncu Zeynep Koçak babasını son yolculuğuna uğurladı ile ilgili görsel sonucu

Zeynep Koçak, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını kaybettiğini bu sözlerle duyurdu: “İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin şimdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum.”

Oyuncu Zeynep Koçak babasını son yolculuğuna uğurladı ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:16
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