Ozan Çolakoğlu ve Gülşen canlı yayında sitemleri sıraladılar!

Günümüz Türkiye'sindeki müzik piyasasını değerlendiren aranjör Ozan Çolakoğlu, "Bu ülkeden bir Tarkan bir Gülşen daha çıkmaz. Türkiye’de Aleyna Tilki ve Edis’i çok başarılı buluyorum. Kendilerine özgü bir tarzları var. Uzun vadede doğru yönetilirse daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ayrıca son zamanların starı bence Ezhel çünkü kendi gibi, başkalarına benzemeye çalışmadı, bu yüzden çok başarılı." ifadelerini kullandı.



Ozan Çolakoğlu, bir taraftan eşi Gülşen'i överken diğertaraftan da O'nun ne kadar tezcanlı olduğunu belirtmek için, "Aranje yaparken yavaş ve titiz hareket ediyorum. Gülşen, çok heyecanlı ve aranje konusunda çok sabırsızdır." cümleisin kurdu. Eşinin bu sözlerinde kısmen alınnan Gülşen ise “Üstünden 5 ay geçince hadi bitir demiş olabilir miyim acaba.” diyerek Ozan Çolakoğlu2na takıldı.



