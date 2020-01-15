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Ozan Doğulu'nun doğum gününde dikkat çeken Beren Saat detayı

Oyuncu Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun ailesi ile arasının kötü olduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi. Saat, eşinin kardeşi olan Ozan Doğulu'nun doğum gününe katılmadı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 23:32
Ozan Doğulu'nun doğum gününde dikkat çeken Beren Saat detayı

2014 yılındaki nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin geçtiğimiz sene aralarının kötü olduğu ve boşanacakları haberleri gündeme gelmişti. İddialara cevap vermeyen çift bir süre önce barışmıştı ve yeni yıl için tatile gitmişlerdi. Havaalanında objektiflere takılan çift el ele poz vererek evliliklerindeki sorunlarını çözdüklerini gösterdiler.

Beren Saat kenan doğulu barıştı ile ilgili görsel sonucu

Önceki gün eşi Kenan Doğulu'nun kardeşi olan Ozan Doğulu'nun 48. yaş günü için aile içerisinde düzenlenen doğum günü kutlamasına katılmayan ve sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunmayan Saat'in, Doğulu ailesiyle sorunlarının devam ettiğini kanıtlar nitelikteydi.

beren saat doğulu ailesi ile ilgili görsel sonucu

Şarkıcı Kenan Doğulu sosyal medya hesabından kutlamaya ait ailesiyle olan bir kareyi “Hayatımın her anında varlığını yanımda hissettiğim, asla yalnız olmadığımı hissettiren, müzik gibi çok büyük bir aşkı paylaştığım, müziğimde, sahnemde imzası olan canım Ozi'm, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Daha çok güzel günlere hep birlikte” notuyla paylaştı. 

Ozan Doğulu'nun doğum gününde dikkat çeken Beren Saat detayı ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 15.01.2020 23:32
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