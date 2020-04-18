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Özcan Deniz'den karantina filmi! Villasını stüdyoya çevirdi

Özcan Deniz, koronavirüs salgını nedeniyle kapandığı evinde yazdığı yeni hikayeleri filme çevirmeye karar verdi. Stüdyo olarak ise evdeki imkanları kullanacak.

18 Nisan 2020 Cumartesi 10:24
Özcan Deniz'den karantina filmi! Villasını stüdyoya çevirdi

Ünlü oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz, koronavirüs tedbirleri kapsamında neredeyse 25 gündür evinde. Bu süre içerisinde bir takım öyküler yazan Deniz Bu öyküleri senaryoalştırarak film çekmeye karra verdi.

Özcan Deniz'den karantina filmi! Villasını stüdyoya çevirdi

Şuan dışarıda çekim yapmanın imkansız olduğunu bilen ünlü oyuncu çareyi evi stüdyotya çevirmekte bulud. Evdeki imkanları kullanarak film çekmeye karar veren Deniz, yeni filminde kendisinin yanı sıra eski eşi ve oğlunun da rol alacağını söyledi.

Özcan Deniz'den karantina filmi! Villasını stüdyoya çevirdi

Tedbirlere uyan birçok kültür sanat faaliyetlerindeki yöntemler değişikliğe giderken dizi ve film setlerinin bir kısmı durdu, bir kısmında ise alternatif çekim metodları kullanılmaya başladı. Özcan Deniz'de bu kurallara uydu ve  evini film setine çevirdi.

Özcan Deniz'den karantina filmi! Villasını stüdyoya çevirdi

Bilim kurgu, gerilim ile dram türlerinde olan yeni film için "Bir yönetmeni eve kapatırsanız olacağı bu" diyen Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey'e de başrol verdi.

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Özcan DenizKarantinaVillaFilm SetiYeni Film
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