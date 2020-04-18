Özcan Deniz'den karantina filmi! Villasını stüdyoya çevirdi

Ünlü oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz, koronavirüs tedbirleri kapsamında neredeyse 25 gündür evinde. Bu süre içerisinde bir takım öyküler yazan Deniz Bu öyküleri senaryoalştırarak film çekmeye karra verdi.

Şuan dışarıda çekim yapmanın imkansız olduğunu bilen ünlü oyuncu çareyi evi stüdyotya çevirmekte bulud. Evdeki imkanları kullanarak film çekmeye karar veren Deniz, yeni filminde kendisinin yanı sıra eski eşi ve oğlunun da rol alacağını söyledi.

Tedbirlere uyan birçok kültür sanat faaliyetlerindeki yöntemler değişikliğe giderken dizi ve film setlerinin bir kısmı durdu, bir kısmında ise alternatif çekim metodları kullanılmaya başladı. Özcan Deniz'de bu kurallara uydu ve evini film setine çevirdi.

Bilim kurgu, gerilim ile dram türlerinde olan yeni film için "Bir yönetmeni eve kapatırsanız olacağı bu" diyen Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey'e de başrol verdi.