Özcan Deniz hakkındaki taciz suçlamaları doğru mu? Savcılık karar verdi!

Işıl İ. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Özcan Deniz tarafından rahatsız ediliyorum. Daha önceden bir dizide beraber rol almıştık. O tarihten bu yana beni takip ettiğini düşünüyorum. Evime kamera yerleştirdiğini sanıyorum” diyerek Özcan Deniz hakkında şikayette bulundu.

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca Işıl İ.'nin şikayetine istinaden yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gelen Deniz, savcıya ifade verdi. Özcan Deniz ifadesinde genç kadını tanımadığını, aynı şahsın daha önce de kendisini defalarca şikayet ettiğini, onunla hiçbir zaman aynı ortamda çalışmadığını belirtti. Deniz, 'Bu kişinin sağlığı konusunda raporlar alınsın. Sürekli olarak şikayet etmesinden dolayı işimden ve gücümden oluyorum' ifadelerini kullandı. Savcılık, Özcan Deniz’in ifadesinin ardından Işıl İ.'nin Deniz'i daha öncede aynı şekilde şikayet edip, takipsizlik kararı almasına rağmen yeniden şikayet etmesinin gerçekçi olmadığını belirterek soruşturmayı kapattı.