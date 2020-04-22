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Özcan Deniz hakkındaki taciz suçlamaları doğru mu? Savcılık karar verdi!

Geçtiğimiz günlerde 39 yaşındaki Işıl İ. ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz hakkında “Beni takip rahatsız ediyor” diyerek savcılığa şikayette bulunmuştu. Özcan Deniz, savcılığa ifade vererek, aynı kişinin daha önce de defalarca kendisini şikayet ettiğini belirtti.

22 Nisan 2020 Çarşamba 18:34
Özcan Deniz hakkındaki taciz suçlamaları doğru mu? Savcılık karar verdi!

Işıl İ. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Özcan Deniz tarafından rahatsız ediliyorum. Daha önceden bir dizide beraber rol almıştık. O tarihten bu yana beni takip ettiğini düşünüyorum.  Evime kamera yerleştirdiğini sanıyorum” diyerek Özcan Deniz hakkında şikayette bulundu.

 Özcan Deniz hakkındaki taciz suçlamaları doğru mu?

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca Işıl İ.'nin şikayetine istinaden yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gelen Deniz, savcıya ifade verdi. Özcan Deniz  ifadesinde genç kadını tanımadığını, aynı şahsın daha önce de kendisini defalarca şikayet ettiğini, onunla hiçbir zaman aynı ortamda çalışmadığını belirtti. Deniz,  'Bu kişinin sağlığı konusunda raporlar alınsın. Sürekli olarak şikayet etmesinden dolayı işimden ve gücümden oluyorum' ifadelerini kullandı.  Savcılık, Özcan Deniz’in ifadesinin ardından Işıl İ.'nin Deniz'i daha öncede aynı şekilde şikayet edip, takipsizlik kararı almasına rağmen yeniden şikayet etmesinin gerçekçi olmadığını belirterek soruşturmayı kapattı.

Özcan Deniz hakkındaki taciz suçlamaları doğru mu?

Son Güncelleme: 22.04.2020 18:34
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Özcan DenizTacizSuçlamaIşıl İ.
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