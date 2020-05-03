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Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?

Özcan Deniz'in boşandığı eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleneceği iddia aedildi. geçen yıl haziran ayında boşanan çift, boşandıktan kısa bir süre sonra ele ele görüntülenmişti.

03 Mayıs 2020 Pazar 12:29
Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?

Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programının haberine göre Özcan Deniz, boşandığı eski eşi Feyza Aktan ile ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Karantina sürecinde birlikte film çeken  eski eşler, yeniden evlilik kararı aldı.  Edinilien  bilgiye göre, Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in 30 Nisan'daki yaş gününde kendisinden  20 yaş küçük olan neski eşi Feyza Aktan'a evlenme teklif etti.  

Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?

2016’dan beri aşk yaşayan çift, 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında boşanan çiftin, ayrılık sebebinin  ihanet olduğu iddia edilmişti.  . Söylenenlere göre Feyza Aktan, Özcan Deniz'in cep telefonunda başka bir kadından gönderilmiş mesajlar bulmuştu. Bu olaylar sonrasında büyük tartışmalar çıkmış, çift evliliklerini bitirmeye karka vermişlerdi.  Tek celsede gerçekleşen boşanmadan  kısa süre sonra çift, yeniden el ele görüntülenmişti. 

Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?
 

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EvlilikÖzcan DenizFeyza AktanBoşanma
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