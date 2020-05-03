Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?

Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programının haberine göre Özcan Deniz, boşandığı eski eşi Feyza Aktan ile ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Karantina sürecinde birlikte film çeken eski eşler, yeniden evlilik kararı aldı. Edinilien bilgiye göre, Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in 30 Nisan'daki yaş gününde kendisinden 20 yaş küçük olan neski eşi Feyza Aktan'a evlenme teklif etti.

2016’dan beri aşk yaşayan çift, 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında boşanan çiftin, ayrılık sebebinin ihanet olduğu iddia edilmişti. . Söylenenlere göre Feyza Aktan, Özcan Deniz'in cep telefonunda başka bir kadından gönderilmiş mesajlar bulmuştu. Bu olaylar sonrasında büyük tartışmalar çıkmış, çift evliliklerini bitirmeye karka vermişlerdi. Tek celsede gerçekleşen boşanmadan kısa süre sonra çift, yeniden el ele görüntülenmişti.



