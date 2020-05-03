Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?

Haziran ayı içerisinde 15 aylık evlilik sürelerini tek celsede sona erdirmiş olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın tekrardan bir araya geleceği söz konusu oldu.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden mi evleniyor

‘2.sayfa’ adlı programın yayınladığı habere göre; karantinadaki günlerini beraber sürdüren Özcan Deniz ile Feyza Aktan tekrardan evlenme yolunda gidiyor. Özellikle Deniz, oğlu Kuzey’in 30 Nisan’da olacak 2.yaş günü içerisinde eşi Feyza Aktan’a evlenme teklif etti.

Sevinçle karşılandı

Karantina süresi içerisinde mevcut sıkıntılarını atlatan ikili tekrardan evlenmeyi düşünüyor. Bu haber çiftin yakınları oldukça mutlu oldu.

Evliliklerinde bir yılının doldurmalarının sonrasında bazı sorunların ortaya çıkarak boşanma yoluna gitmiş ve birbirlerini terk ederek otelde yaşamaya başladı.

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