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Özcan Deniz'in yeğeni lüks araçla hız yaparken cezadan kaçamadı!

Özcan Deniz’in yeğeni D.D sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. D.D lüks bir araçla hız yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özcan Deniz’in yeğeni lüks araçla hız yaparken cezadan kaçamadı. Detaylar haberimizde.

21 Aralık 2019 Cumartesi 01:04
Özcan Deniz'in yeğeni lüks araçla hız yaparken cezadan kaçamadı!

Özcan Deniz’in yeğeni 16 yaşındaki D.D sosyal medya hesabından lüks araçların bulunduğu bir garajın videosunu paylaştı. Bu videonun ardından garajdaki araçlardan biriyle trafiğe çıkan D.D yüksek hız yaptığı görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde aracın hızının 250 km olduğu görülüyordu.

3 bin 20 lira ceza kesildi.

Gündem olan bu görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakalanan D.D “sürücü belgesi olmadan araç kullanmak” suçundan 2 bin 18 TL ceza alırken “yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını %50’den fazla aşmak suçundan da 2 bin 2 TL ceza aldı. D.D. toplamda 3 bin 20 TL idari para cezası almış oldu.

Karakola teslim edildi

D.D alınan para cezasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 maddesinde yer alan ‘ulaşım araçlarını kişisel hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ kanununa göre adli işlem yapılması için Sarıyer Zekariyaköy Jandarma Karakolu’na teslim edildi.

Son Güncelleme: 21.12.2019 01:04
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