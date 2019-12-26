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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu aşk dolu pozu sosyal medya gündeminde!

Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu uzun süredir oyuncu Özge Gürel’le aşk yaşıyordu. Serkan Çayoğlu sevgilisiyle olan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu aşk dolu pozu sosyal medya gündeminde. İşte o çok konuşulan fotoğraf.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:38
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu aşk dolu pozu sosyal medya gündeminde!

2014 yılında Fox TV ekranların yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, o günden itibaren birlikte olmaya başlamıştı. İlişkilerinde nerdeyse 5 yılı deviren ikili sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla tekrar gündeme geldi.

Özge Gürel

Ekranların sevilen ikililerinden olan çift çok uzun süredir paylaşımda bulunmuyordu. Serkan Çayoğlu sevgilisiyle birlikte Almaya sokaklarında gezerken çekindikleri bir fotoğrafı hesabından paylaştı. Çayoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı aşk dolu poza binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:38
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