Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu aşk dolu pozu sosyal medya gündeminde!

2014 yılında Fox TV ekranların yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, o günden itibaren birlikte olmaya başlamıştı. İlişkilerinde nerdeyse 5 yılı deviren ikili sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla tekrar gündeme geldi.

Ekranların sevilen ikililerinden olan çift çok uzun süredir paylaşımda bulunmuyordu. Serkan Çayoğlu sevgilisiyle birlikte Almaya sokaklarında gezerken çekindikleri bir fotoğrafı hesabından paylaştı. Çayoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı aşk dolu poza binlerce beğeni ve yorum geldi.