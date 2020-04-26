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Özgü Namal kararını verdi; 6 yıl sonra yeniden!

Uzun süredir setlere ara veren oyuncu Özgü Namal, çocuklarını büyütmek için ara verdiği kariyerine geri dönüyor. Muğla'da bir çiftlik evi yaptırıp, hayatına orada deam eden ünlü oyuncu, yeni teklifleri değerlendirmeye başladı.

26 Nisan 2020 Pazar 10:54
Özgü Namal kararını verdi; 6 yıl sonra yeniden!

Son olarak bundan  6 yıl önce'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Namal, nefes terapisti Ahmet Serdar ile aşk yaşamaya başlayınca hayatı değişti. Özgü Namal, oğlu Nefes'i kucağına aldığında setlere ara verdi, 2016 yılında ise kızı Elem Su dünyaya geldi. Namal, ardından Muğla'da arazi satın alıp, üzerine de bir çiftlik evi inşa ettirdi.  Hayatına burada devam eden Özgü Namal'ın, bahçe işleriyle uğraşırken ve odun  kırarken görüntülerinin basına yansıdığı dönemler bile oldu. Namal'ın evi, bölge Halkı tarafından  'Hanımın Çiftliği' olarak isimlendirildi. 

Özgü Namal kararını verdi; 6 yıl sonra yeniden!

Özgü Namal, 5 yaşındaki oğlu Nefes'in eğitimi için bir süreliğine İstanbul'da bulununca yapımcılar tarafından yakın takibe alındı. Ödüllü oyuncunun kısa bir süre önce bir tv dizisi, bir desinema filmine evet  dediği öğrenildi. Sinema filmi için 800 bin Tl, dizi için ise bölüm başına 80 bin Tl'ye anlaşan Namal'ın, koronavirüs salgını sonrasında kamera karşısına geçmesi bekleniyor. 

Özgü Namal kararını verdi; 6 yıl sonra yeniden!
 

Son Güncelleme: 26.04.2020 12:01
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Yeni Filmözgü NamalHanımın çiftliğiYeni Dizi
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