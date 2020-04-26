Özgü Namal kararını verdi; 6 yıl sonra yeniden!

Son olarak bundan 6 yıl önce'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Namal, nefes terapisti Ahmet Serdar ile aşk yaşamaya başlayınca hayatı değişti. Özgü Namal, oğlu Nefes'i kucağına aldığında setlere ara verdi, 2016 yılında ise kızı Elem Su dünyaya geldi. Namal, ardından Muğla'da arazi satın alıp, üzerine de bir çiftlik evi inşa ettirdi. Hayatına burada devam eden Özgü Namal'ın, bahçe işleriyle uğraşırken ve odun kırarken görüntülerinin basına yansıdığı dönemler bile oldu. Namal'ın evi, bölge Halkı tarafından 'Hanımın Çiftliği' olarak isimlendirildi.

Özgü Namal, 5 yaşındaki oğlu Nefes'in eğitimi için bir süreliğine İstanbul'da bulununca yapımcılar tarafından yakın takibe alındı. Ödüllü oyuncunun kısa bir süre önce bir tv dizisi, bir desinema filmine evet dediği öğrenildi. Sinema filmi için 800 bin Tl, dizi için ise bölüm başına 80 bin Tl'ye anlaşan Namal'ın, koronavirüs salgını sonrasında kamera karşısına geçmesi bekleniyor.



