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Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur rol aldığı, oynadığı diziler ve filmler

MFÖ’nün sevilen ismi Özkan Uğur’un sağlık durumu merak ediliyor. Özkan Uğur kimdir, Özkan Uğur sağlık durumu nasıl diye araştıranlar için işte, Özkan Uğur rol aldığı, oynadığı diziler ve filmler…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:57
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur rol aldığı, oynadığı diziler ve filmler

Sevilen şarkıcı Özkan Uğur’un hastalığı tekrar başladı. MFÖ grubunun solistlerinden olan Özkan Uğur’un sağlık durumu merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda lenf kanserini yenen Özkan Uğur, tekrar hastalığa yakalandı. Sevilen sanatçı, tekrar tedavi görmeye başladı. Özkan Uğur’un tedavi gördüğü haberini MFÖ üyeleri Fuat Güner ve Mazhar Alanson canlı yayında Koronavirüs moral konseri verirken duyurmuştu. Özkan Uğur’da sosyal medya hesabından sevenlerine mesaj yayınladı. Özkan Uğur, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

 “Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah.”

Özkan Uğur Kimdir?

Özkan Uğur, 17 Ekim 1953'te dünyaya geldi. Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı. Tam adı Raif Özkan Uğur’dur. MFÖ grubu üyesi olan Uğur, aynı zamanda oyuncudur. Birçok dizi ve filmde yer almıştır.

Özkan Uğur’un yer aldığı diziler:

İkinci Bahar, 1999

Yeter Anne, 2001

Alacakaranlık,Bedir Büyükdereci, 2004

İstanbul Şahidimdir, 2004

Cennet Mahallesi, 2004 – 2007 (Beter Ali)

Sıkı Dostlar, 2009

Türk Malı, 2010

Bir Ömür Yetmez, 2011 – 2012

Şubat, 2012 – 2013

Galip Derviş, Behruz Aliyüf (Konuk Oyuncu) 2014

Poyraz Karayel – (İsmail Karayel), 2015 – 2016

Jet Sosyete (2019)

Özkan Uğur’un yer aldığı filmler:

Arkadaşım Şeytan, 1988

Eşkıya, 1996

Komser Şekspir, 2000

G.O.R.A., 2004

Kısık

Ateşte 15 Dakika, 2006

A.R.O.G 2008

Yahşi Batı 2010

Pek Yakında 2014

Arif V 216 2018

Karakomik Filmler 2019

Karakomik Filmler 2: Deli 2020

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 17:57
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