Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? MFÖ Özkan Uğur hangi kanser için tedavi görüyor?

MFÖ grubu geçtiğimiz günlerde Maske Tak şarkısının klipini yayınladı. Klipte grup üyelerindne Özkan Uğur’un hali hayranlarını üzdü. Özkan Uğur’un ikinci defa kanser tedavisi olduğu öğrenildi. Ünlü sanatçının ne kanseri olduğu ise büyük merak uyandırdı.

Özkan Uğur’un Hastalığı Ne?

Özkan Uğur daha önce 2013 yılında lenf kanseri tedavisi görmüştü ve hastalığı atlatmayı başarmıştı. Uğur geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tedavi sürecinin olumlu gittiğini belirten sanatçı, “Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah" açıklamasında bulunmuştu.

Özkan Uğur Kimdir?

Tam ismi Raif Özkan Uğur olan sanatçı 17 Ekim 1953 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Özkan Uğur henüz çocuk yaşlardayken mandolin çalmaya başlar ve müziğe büyük ilgi duyar. Lise yıllarında Atomikler adlı bir grup ile şarkılara cover yapan Özkan Uğur, müzik kariyerine 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası’nda başladı.

1971 yılında ile Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile tanıştı ve ilk müzik grubu olan Kaygısızlar’da gitarist oldu. Kaygısızlar’ın dağılmasının ardından 1972 yılında Barış Manço’nun isteğiyle Kurtalan Ekspres grubunda yer aldı ve Ankara’da kariyerindeki ilk konserine çıktı. Barış Manço’nun askere gitmesinin ardından grubun geri kalan üyeleri Ter grubunu kurdu. Ter grubu daha sonra Erkin Koray ile birlikte Hor Görme Garibi adlı şarkıyı çıkardı.

Barış Manço’nun askerden dönmesiyle birlikte Özkan Uğur da tekrardan Kurtalan Eksprese dönüş yaptı. 1974 yılında Kurtalan Ekspres’ten ayrılan Uğur, aynı yılda Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in albümünde bas çaldı.

1974 yılında tekrardan Kurtalan Ekspres’ten arkadaşı olan Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram’ın Dostlar Orkestrası’nda çalan Özkan Uğur, gruptaki anlaşmazlıklardan dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Bunun ardından Ersen ve Dadaşlar grubunda bas gitara geçen Uğur, üç adet 45’likin ardından siyasi nedenlerden dolayı gruptan ayrıldı. Özkan Uğur bir süre daha Dadaşlar ile çaldı ve Selda Bağcan ile birlikte Türkülerimiz LP’sinde bas gitarist oldu. 1976 yılında ise Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunda 45’liğinde çaldı.

Özkan Uğur müzik kariyerinin yanı sıra pek çok dizi ve sinema filminde de roller aldı.

Gündemdeki gelişmelerden uzak kalma! Mobil uygulamamızı indir, anında haberdar ol! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemin tüm dikkat çekici haberleri burada! Haberport’unYouTube kanalına abone olmayı unutma! >>> Haberport YouTube kanalına abone ol!

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 14:27