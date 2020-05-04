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Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçı sağlık durumunu sosyal medyadan sevenleri ile paylaştı

Tekrar kanser tedavisi görmeye başlayan Özkan Uğur'dan takipçilerini mutlu edecek bir paylaşım geldi. Özkan Uğur hayranları, Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? sorusunu araştırmaya devam ediyor. İşte ünlü sanatçının sağlık durumunu sosyal medyadan sevenleri ile paylaştığı o gönderi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:16
Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçı sağlık durumunu sosyal medyadan sevenleri ile paylaştı

Geçtiğimiz yıllarda kanseri yendiğini açıklayan MFÖ gurubu solistlerinden Özkan Uğur’un kanserinin tekrar baş göstermesi sonrasında hastaneye kaldırılması pek çok hayranı tarafından üzüntü ile karşılanmıştı.

MFÖ grubu solistlerinden Özkan Uğur’un kanseri tekrar baş gösterdikten sonra pek çok hayranı geçmiş olsun mesajı attı. Hayranlarının merakını ve sorularını yanıtsız bırakmayan Özkan Uğur sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hayranlarını sevindirdi.

Yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan Özkan Uğur, hayranlarına,

"Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle."

https://www.instagram.com/p/B_kOF-CBX2D/?utm_source=ig_embed

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Son Güncelleme: 04.05.2020 22:16
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