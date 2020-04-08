Paket servise başlayan Nuset'in fiyatları sosyal medyada gündem oldu; ''O paraya kuzunun kendisini alırım''

Sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen bu durum için Nusret cephesi şimdilik sessizliğini korumaya devam ediyor. Nusret Gökçe'nin kuzu kafes için 600 TL'den antrikot içinse 950 TL'den fiyat belirlemesi, bir çok platformda en fazla konuşulan konulardan biri. Ankara ve istanbul'da da paket servisine başlayan Nusret'in menü fiyatları dudak uçuklatıyor.

Birçok insan bu zor günlerde Nusret'ten indirim yapmasını beklerken, bu konu başlığında yapılan yorumlar da görülmeye değer. Nusret'in fiyatları hakkında yorum yapanlar; 'o paraya kuzunun kendisini alırım'' ve '' bir menü fiyatına 5 kişi danaya girilir'' diye sitemde bulunuyorlar.