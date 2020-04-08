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Paket servise başlayan Nuset'in fiyatları sosyal medyada gündem oldu; ''O paraya kuzunun kendisini alırım''

Koronavirüs salgını nedeniyle paket servise başlayan Nusret'in menü fiyatları dudak uçuklatmaya devam ediyor. Sosyal medyada çokça eleştiri alan fiyatlarıyla gündeme gelen Nusret'in hamburger menüsü fiyatı 200 tl ile 500 tl arasında.

08 Nisan 2020 Çarşamba 19:50
Paket servise başlayan Nuset'in fiyatları sosyal medyada gündem oldu; ''O paraya kuzunun kendisini alırım''

Sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen bu durum  için  Nusret cephesi şimdilik sessizliğini korumaya devam ediyor.  Nusret Gökçe'nin kuzu kafes için 600 TL'den antrikot içinse 950 TL'den fiyat belirlemesi, bir çok platformda en fazla konuşulan  konulardan biri.  Ankara ve istanbul'da da paket servisine başlayan Nusret'in  menü fiyatları dudak uçuklatıyor. 

Paket servise başlayan Nuset'in fiyatları sosyal medyada gündem oldu; ''O paraya kuzunun kendisini alırım''

Birçok insan bu zor günlerde Nusret'ten indirim yapmasını beklerken, bu konu başlığında yapılan  yorumlar da görülmeye değer.  Nusret'in fiyatları hakkında yorum yapanlar; 'o paraya kuzunun kendisini alırım'' ve '' bir menü fiyatına 5 kişi danaya girilir'' diye sitemde bulunuyorlar.  

Paket servise başlayan Nuset'in fiyatları sosyal medyada gündem oldu; ''O paraya kuzunun kendisini alırım''

Son Güncelleme: 08.04.2020 20:38
Anahtar Kelimeler:
NusretKORONAServisFiyatPaket
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