betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
321.040
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8937
EURO
6.6031

Palalı Sabri Çelebi ile Ebru Polat aşk mı yaşıyorlar? Sevgililer mi?

Sabri Çelebi, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen gezi olayları esnasında gösterici tarafa pala ile saldırıda bulunarak ülke çapında tanınmıştı. Palalı Sabri Çelebi adı ile bilinen kişinin ünlü şarkıcı Ebru Polat ile ilişki yaşadığı söylentileri çoğalmaya başlayınca kişiler internet üzerinden Palalı Sabri Çelebi ile Ebru Polat aşk mı yaşıyorlar? Sevgililer mi? Sorularını aratarak cevap aramaya başladı. İşte tüm soruların cevapları ayrıntıları ile haberimizde.

21 Şubat 2020 Cuma 16:44
Palalı Sabri Çelebi ile Ebru Polat aşk mı yaşıyorlar? Sevgililer mi?

Son yıllarda İstanbul’da yaşanılan Gezi olayları sırasında göstericilere karşı saldırıda bulunan Sabri Çelebi isimli kişinin Ebru Polat ile aşk yaşadığı ile ilgili haberler ülkenin gündemine oturmuş durumda.

Palalı Sabri Çelebi ile Ebru Polat sevgili mi?

Kısa bir süre önce, Sözcü Gazetesi’nin yayınlamış olduğu videoda Ebru Polat ve Sabri Çelebinin bir gece kulübünde birlikte eğlendikleri görülmekte.

Araba hırsızlığı, zorla alıkoyma, hürriyetten yoksun bırakma tarzında ciddi suçları bulunan ve çoğu kez göz altına alınan Sabri Çelebi’nin yaşanılan gezi olaylarında göstericilere karşı, pala ile saldırarak bilerek öldürme niyetinde bulunduğu biliniyor.

 

Son Güncelleme: 21.02.2020 16:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah ilk defa el ele görüntülendi!
Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah ilk defa el ele görüntülendi!
Çağla Şikel'den Ertuğrul Özkök'ün yazısına sert cevap
Çağla Şikel'den Ertuğrul Özkök'ün yazısına sert cevap
Ben Affleck: En büyük pişmanlığım boşanmaktı
Ben Affleck: En büyük pişmanlığım boşanmaktı
Miray Daner'in Boran Kuzum İle aşk yaşadığı iddia edildi
Miray Daner'in Boran Kuzum İle aşk yaşadığı iddia edildi
Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu birlikteliği kısa sürede bitti
Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu birlikteliği kısa sürede bitti
Seçkin Piriler ve Kıvılcım Ural davalarını geri çekti
Seçkin Piriler ve Kıvılcım Ural davalarını geri çekti

Popüler Haberler

Bademcikler ameliyatı ile bademciklerin alınmasının zararları nelerdir?
SSK emeklilik kaydı nedir, nasıl yapılır?
Kaymakamlık para yardımı şartları nelerdir? Kaymakamlık para yardımı için nereye başvurulur? 2020 Kaymakamlık yardımları
Babil İrfan’ı kim ihbar etti?
Nöbetçi noter listesi 22 23 Şubat 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
22 – 23 Şubat 2020 Hafta Sonu Açık Olan İstanbul İlçe İlçe Cumartesi ve Pazar Nöbetçi Noterleri
Mazot Gübre - Hububat - Süt - Kırsal Kalkınma - Lisanslı Depoculuk Destek Ödemeleri Tarihleri Açıklandı
Wilder vs Fury - WBC Ağır Siklet dünya şampiyonluk boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şok markette gelecek hafta 26 Şubat – 4 Mart 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Survivor 2020 yeni yarışmacıları İrem Akın ve Erman Altıkardeş kimdir?
2020 Özel okul ve kolej fiyatları - En ucuz özel okullar hangisi, en iyi özel okullar hangisi?
2020 Yılı Baba Vanga kehanetleri neler? Dile getirdiği kehanetlerle ünlü Kahin Vanga 2020 kehanetleri
Rüyada telefon görmek ne demektir? Rüyada telefon görmenin tabiri ve anlamı
Windows Sistem bakımı ve hızlandırması nasıl yapılır?
Zemheri dizisi fiinal mi yapıyor! Show TV sevilen dizisi Zemheri'den final kararı
Nargile şişeleri nasıl olacak? Yeni nargile şişeleri kararı resmi gazetede!
Final okulları 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Avlu dizisi bitti mi? Dizi ne zaman devam edecek? Ceren Moray'dan Avlu dizisi açıklaması!
2.Dönem ara tatil ne zaman başlayacak?
İstanbul’da 2847 okul müdürüne MEB'den Muhakkiklik Semineri
İŞKUR üzerinden ilköğretim mezunu 1250 personel alımı yapılacak!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.