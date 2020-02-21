Palalı Sabri Çelebi ile Ebru Polat aşk mı yaşıyorlar? Sevgililer mi?

Son yıllarda İstanbul’da yaşanılan Gezi olayları sırasında göstericilere karşı saldırıda bulunan Sabri Çelebi isimli kişinin Ebru Polat ile aşk yaşadığı ile ilgili haberler ülkenin gündemine oturmuş durumda.

Palalı Sabri Çelebi ile Ebru Polat sevgili mi?

Kısa bir süre önce, Sözcü Gazetesi’nin yayınlamış olduğu videoda Ebru Polat ve Sabri Çelebinin bir gece kulübünde birlikte eğlendikleri görülmekte.

Araba hırsızlığı, zorla alıkoyma, hürriyetten yoksun bırakma tarzında ciddi suçları bulunan ve çoğu kez göz altına alınan Sabri Çelebi’nin yaşanılan gezi olaylarında göstericilere karşı, pala ile saldırarak bilerek öldürme niyetinde bulunduğu biliniyor.