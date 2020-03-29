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Partiyi korona virüs bile engelleyemedi! İstanbul'da skandal parti

Korona virüs tedbirleri kapsamında kişilerin mümkün olduğunca kabalık gruplar halinde bir araya gelmemeleri uyarına rağmen İstanbul'da bir grup sorumsuz insan gizlice bir evde buluşup parti verdi. Ardından da görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

29 Mart 2020 Pazar 20:17
Partiyi korona virüs bile engelleyemedi! İstanbul'da skandal parti

Sosyal medyada büyük tepki toplayan ve insan hayatını hiç sayana gizli ev partisi Erol Köse ifşa etti. Ardından sosyal medya kullanıcısı birçok insan bu partiyi Emniyet'e şikayet etti. 
 
Koronavirüse karşı ülke genelinde geniş çaplı tedbirler alınmasına rağmen bir grup sorumsuz insan İstanbul'da dün akşam parti düzenlediler.  Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence yerleri, pub, bar, pavyon ve düğün salonları kapatılmıştı.


EROL KÖSE PAYLAŞTI

 
Sosyal mesafe kuralına ve yasaklara uymayan gençlerin parti düzenlendiği ortaya çıktı. Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Erol Köse, dün akşam gerçekleşen partiyi "İstanbul Büyükçekmece'de gizli ev partisi" notuyla paylaştığı bir videoyla ortaya çıkardı.
 
İşte o paylaşım:

Anahtar Kelimeler:
Gizli Parti
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