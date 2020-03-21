Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerine korona virüs engeli!

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya ve Duygu Gürcan'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerine ara verildi.

DİZİLERİN ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, bir çok kişini hayatını kaybetmesine sebep oldu. Türkiye'ye de görülen korona virüs vakaları ve salgının önlenmesi amacıyla önlemler had safhaya çıkarıldı.

Önlemler kapsamında birçok dizinin çekimlerine de ara verildi. Savaşçı, Bir Annenin Günahı ve Hekimoğlu'nun ardından Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri de durduruldu.

"SAĞLIKLI ŞEKİLDE BULUŞMAK DİLEĞİYLE

"Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınından korunabilmek için gerekli önlemleri mutlaka almalıyız. Bizler de geçici olarak Payitaht Abdülhamid dizimizin çekimlerine ara veriyoruz. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir şekilde en kısa zamanda buluşmak dileğiyle" denildi.