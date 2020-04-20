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Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina’nın 1. Yaş gününü sosyal medyada kutladılar

Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, koronavirüs salgını nedeniyle ikiz kızları Alin ve Lina’nın ilk yaş gününü evlerinde ve kendi aralarında kutladılar. Ünlü çift yaptıkları İnstagram paylaşımına ekledikleri uzunca bir not ile minik kızlarına ilerde okuyabilecekleri uzunca bir mektup eklemiş oldular.

20 Nisan 2020 Pazartesi 10:40
Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina’nın 1. Yaş gününü sosyal medyada kutladılar

Ünlü çift, ikiz kızlarının ilk doğum gününü "İyi ki doğdunuz benim küçük mucizelerim. İyi ki... Ne güzel geldiniz bize. Biz de size iyi gelelim diye çabalıyoruz. Asla sizi boş bir defter olarak görüp doldurmaya çalışmıyoruz. "

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina’nın 1. Yaş gününü sosyal medyada kutladılar

"Bir tane daha kendimizden yapmaya çalışmıyoruz, kocaman sevgimizle sizi izliyoruz,her gün yeni şeyler keşfetmenizi hayranlıkla seyrediyoruz. Asıl biz çok şey öğreniyoruz. Sağlıklı ve neşeli olun.Allah’tan tüm duam bundan ibaret. Bir de bize de uzun sağlıklı bir ömür versin de sizin güzel anlarınıza şahitlik edelim."

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina’nın 1. Yaş gününü sosyal medyada kutladılar

"Gözümün gönlümün gördüğü en güzel varlıklarsınız. Masumiyetiniz, cennet kokunuz,gülümsemeniz, yaratıcılığınız, gücünüz her an gözlerimi dolduruyor, en güzeli de sizi beraber izlemek, birbirinizin elini hiç bırakmayın.”

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina’nın 1. Yaş gününü sosyal medyada kutladılar

"Attığınız her adımda, aldığınız her kararda, anneniz olarak yanınızdayım, sizi çok ama çok seviyorum. Öyle kelimelerle sınırlandıracak kadar değil ama, öyle böyle değil.Çok. İyi ki doğdun kelebeğim Doğa Alin’im , iyi ki doğdun papatyam Duru Lina’m." Paylaşımıyla kutladılar.  

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina’nın 1. Yaş gününü sosyal medyada kutladılar
Koronavirüs salgını nedeniyle torunlarının doğum günü kutlamasına katılamayan babanne  Deniz Berna Altan da sosyal medya hesabında doğum günü mesajı yayınladı.

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina’nın 1. Yaş gününü sosyal medyada kutladılar

İşte torunlarının ilk doğum gününde yanlarında olamayan babannenin doğum günü mesajı:
"Duru Lina'm, Doğa Alin'im 20.04.2019 ailemize güneş gibi doğduğunuz,hayatın anlamının değiştiği gün. Hamd olsun... Kalbimde kelebekler uçuşturan,canıma can katan,yaşam enerjilerim. Anne karnında paylaşmaya başladığınız ömrünüz el ele,can cana, yan yana devam etsin. Hayat size hep güzel yüzünü göstersin. Zorluklarla, kolayca baş etme gücü versin."

"Bugün sizinle olamamak ne kadar üzücü, can acıtıcı da olsa, mecburiyetten. Ama ben her istediğinizde, siz istediğiniz kadar her daim yanınızda olacağım. Sağlıklı,mutlu,huzurlu yarınlarınız olsun. Pelin - Anıl bize dünyanın en güzel hediyelerini verdiğiniz için, Alin ve Lina babaanne olarak beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizi tarifi imkansız bir duyguyla seviyorum. İlk doğum gününüz kutlu olsun..."

Son Güncelleme: 20.04.2020 10:43
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Doğum GünüPelin AkilAnıl Altanİkiz Kız
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