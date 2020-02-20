Pelin Karahan'dan müjdeli haber

35 yaşındaki güzel, önceki günAVM'de objektiflere takıldı. Bir süredir ekranlara ara veren Karahan, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Yeni bir dizi projesi için toplantı gerçekleştirdiğini açıklayan güzel oyuncu, " Bugün iş konusunda yoğun bir gün. Menajerim ve çalışma arkadaşlarımızla toplantılarımız vardı. Nasipse güzel projelerle tekrar ekranlarda olacağım. Ama şu anda netleşen bir durum yok. Güzel sürprizler olabilir diyelim. Artık çocuklar da büyüdüğü için biraz daha rahatım iş konusunda" dedi.