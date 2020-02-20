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Pelin Karahan'dan müjdeli haber

Oyuncu Pelin Karahan, mnceki gün bir AVM'de objetiflere takıldı. Karahan, ''Güzel projelerle ekranlara dönebilirim'' dedi.

20 Şubat 2020 Perşembe 20:30
Pelin Karahan'dan müjdeli haber

35 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Bir süredir ekranlara ara veren Karahan, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Yeni bir dizi projesi için toplantı gerçekleştirdiğini açıklayan güzel oyuncu, " Bugün iş konusunda yoğun bir gün. Menajerim ve çalışma arkadaşlarımızla toplantılarımız vardı. Nasipse güzel projelerle tekrar ekranlarda olacağım. Ama şu anda netleşen bir durum yok. Güzel sürprizler olabilir diyelim. Artık çocuklar da büyüdüğü için biraz daha rahatım iş  konusunda" dedi.

pelin karahan

Anahtar Kelimeler:
OyuncuPelin KarahanZorluYeni Proje
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