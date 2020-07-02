Pelin Karahan'dan 'kilolusun' eleştirilerine fotoğraflı yanıt

Karantina sonrası tatile çıkan güzel oyuncu Pelin Karahan, son günlerde mayolu fotoğrafı ile gündeme geldi. Denize girerken objektiflere yakalanan Karahan, yanlış ışık nedeniyle fotoğrafta kilolu çıkmış ve hakkında ‘karantinada kilo aldı’ haberleri çıkmıştı. Pelin Karahan hakkında konuşulanlara son noktayı paylaştığı fotoğraf ile koydu.

2 çocuk annesi güzel oyuncunun bikinili yeni pozunda karın kasları dikkat çekerken, fit görüntüsü de kendine hayran bıraktı. Karahan’ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.