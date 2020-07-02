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Pelin Karahan'dan 'kilolusun' eleştirilerine fotoğraflı yanıt

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, tatilde çekilen bir fotoğrafı nedeniyle 'kilolu' eleştirilerine maruz kalmıştı. Güzel oyuncu paylaştığı son fotoğraf ile eleştirilere yanıt verdi.

02 Temmuz 2020 Perşembe 22:52
Pelin Karahan'dan 'kilolusun' eleştirilerine fotoğraflı yanıt
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Karantina sonrası tatile çıkan güzel oyuncu Pelin Karahan, son günlerde mayolu fotoğrafı ile gündeme geldi. Denize girerken objektiflere yakalanan Karahan, yanlış ışık nedeniyle fotoğrafta kilolu çıkmış ve hakkında ‘karantinada kilo aldı’ haberleri çıkmıştı. Pelin Karahan hakkında konuşulanlara son noktayı paylaştığı fotoğraf ile koydu.


2 çocuk annesi güzel oyuncunun bikinili yeni pozunda karın kasları dikkat çekerken, fit görüntüsü de kendine hayran bıraktı. Karahan’ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.


Son Güncelleme: 02.07.2020 22:52
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