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Pınar Altuğ'dan evliliğiyle ile ilgili samimi açıklamalar;

Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki 'Gör Beni' programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, hayatıla ilgili bilinmezleri Armağan Çağlayan'a anlattı. Eşiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen Altuğ, samimi itiraflarda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un hayatıyla ilgili hiç bir yerde duymadığınız detaylar:

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:24
Pınar Altuğ'dan evliliğiyle ile ilgili samimi açıklamalar;

“17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19’umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım. Başka türlüsünü bilmiyorum. Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurt dışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor”
“Kocam Yağmur dünyanın magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insanı. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. Bebek yüzlü ya ‘Ne yaptığının farkında mısın?’ diye sordu. ‘Evet, evlenecek halim yok, 2 gün gönül eğlendireceğim’ yanıtını verdim."

Pınar Altuğ'dan evliliğiyle ile ilgili samimi açıklamalar;
"Aramızdaki yaş farkı hiç sorun olmadı. Konuşmadık bile. Acaba elimden kaçar mı, gider mi diye hiç endişe etmedim. Sanki yaşı yaşına uygun olunca oluyor mu? Denedik olmadı işte. Yağmur, beni ayakta tutan adamdır aslında.”

"Su ilk doğduğunda bazı hayranlarım görmek için gece yarısı evimize geliyorlardı, korkuyordum."
"Pişman olduğum bir şey yok. Hatalar da bana ait."
"İş almak için kimseyle flört etmedim. Şuh pozlar vermedim. Parayı tercih etmedim. Tüm bunları yapabilmemde annemin katkısı büyük oldu. Sağlam kadındı."

Pınar Altuğ'dan evliliğiyle ile ilgili samimi açıklamalar;
 

Anahtar Kelimeler:
Pınar AltuğYağmur AtacanİtirafArmağan çağlayan
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