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Pınar Altuğ'dan tepki çeken yorum; 'Kameralar olmayınca dövüyorum'

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ da koronavirüs salgını nedeniyle tüm sosyal hayatını evine taşıyan, takipçileri ile sadece canlı yayın üzerinden irtibat kuran ünlülerden biri. Pınar Altuğ, son olarak yaptığı bir canlı yayında takipçilerinden gelen sorulara esprili yanıtlar vererek gündeme geldi.

05 Nisan 2020 Pazar 13:11
Pınar Altuğ'dan tepki çeken yorum; 'Kameralar olmayınca dövüyorum'

İnstagram'dan yaptığı canlı yayında takipçilerinin  sorularını da cevaplayan  ünlü oyuncu, bazı yorumları ti'ye alarak iğneli cevaplar verdi.  Bir Takipçisinin “Çok gergin, kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak”  şeklinde yaptığı yorumu; “Kameralar olmadığında aslında dövüyorum. Sonra da odaya cezaya koyuyorum. Canlı yayın olunca yapamadım, zaten o da bundan güç aldı” diye cevaplayarak ti'ye aldı.

Pınar Altuğ'dan tepki çeken yorum; 'Kameralar olmayınca dövüyorum'

Başka bir takipçisinin  “Kızınıza karşı soğuk davranıyorsunuz Pınar hanım ben öyle hissediyorum her ikinizi izlerken böyle hissediyorum” yorumuna ise; “Sevmiyorum hiç ondandır.” şeklinde iğneli bir cevap verdi.  

Pınar Altuğ'dan tepki çeken yorum; 'Kameralar olmayınca dövüyorum'

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Canlı YayınPınar AltuğDövüyorumYağmur
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