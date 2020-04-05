Pınar Altuğ'dan tepki çeken yorum; 'Kameralar olmayınca dövüyorum'

İnstagram'dan yaptığı canlı yayında takipçilerinin sorularını da cevaplayan ünlü oyuncu, bazı yorumları ti'ye alarak iğneli cevaplar verdi. Bir Takipçisinin “Çok gergin, kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak” şeklinde yaptığı yorumu; “Kameralar olmadığında aslında dövüyorum. Sonra da odaya cezaya koyuyorum. Canlı yayın olunca yapamadım, zaten o da bundan güç aldı” diye cevaplayarak ti'ye aldı.

Başka bir takipçisinin “Kızınıza karşı soğuk davranıyorsunuz Pınar hanım ben öyle hissediyorum her ikinizi izlerken böyle hissediyorum” yorumuna ise; “Sevmiyorum hiç ondandır.” şeklinde iğneli bir cevap verdi.