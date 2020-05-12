Pınar Altuğ, Ebru Şallı'ya destek çıktı; o yoruma ateş püskürdü

Geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'a konuşan Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra yaşadıklarını anlattı. Bir kullanıcı, evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'ya "Bu karnı çıkmasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı? diye yorum yaptı. Yapılan bu yoruma çok sinirlenen oyuncu Pınar Altuğ, cevap vermekte gecikmedi.

Ebru Şallı için yapılan çirkin yoruma tepki göstermekten çekinmeyen Altuğ "Gerçekten bu kadar kalpsiz, bu kadar kötü olabilir mi bir insan? Bence insan demek de hata ama!" şeklinde cevap vererek, Ebru Şallı’ya destek oldu.