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Pınar Altuğ sessizliğini bozdu

31 Mart Yerel Seçimlerde oy kullanırken vücut hatlarını belli eden taytıyla paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyada olay olan Pınar Altuğ, o paylaşım hakkında ilk kez konuştu.

11 Şubat 2020 Salı 13:10
Pınar Altuğ sessizliğini bozdu

45 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz 2019 yılında 31 Mart Yerel Seçimlerde oy kullanırken giydiği tayt ile günlerce konuşulmuştu. Altuğ, vücut hatlarrını belli eden bir tayt tercih ettiği için sosyal medyada oldukça eleştirilmişti. 

pınar altuğ

Sosyal medyada bu kadar çok konuşulduktan sonra fotoğraf üzerinde oynama yapıp taytın olduğu bölümü kesip tekrar yayınlayan Pınar Altuğ, aylar sonra bu konu hakkında konuştu ve şu sözleri söyledi: 

"Benim için amaç ‘oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir’ bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum.Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın… İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…”

Anahtar Kelimeler:
İnstagramAçıklamaPınar AltuğSeçimTayt31 Mart
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