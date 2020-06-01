Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan düşman çatlatan poz!

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte çektiği son pozunu Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Son günlerde haklarında konuşulanlara inat paylaşılan bu poz düşman çatlatan olarak değerlendirildi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan düşman çatlatan poz!
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Son günlerde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un son fotoğrafı olay oldu. Eşi Yağmur Atacan ile birlikte çektikleri bir pozu paylaşan Altuğ, aşklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha takipçilerine gösterdiler.

Son günlerde, haklarında yapılan olumsuz eleştirilere inat olarak yorumlanan son fotoğrafı paylaşırken altına "Hep baş başa verelim biz seninle" notunu düşen Pınar Altuğ'un bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

Mutlu evliliklerini karantina günlerinde evlerinde geçireren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın son paylaştıkları bir fotoğrafın altına bazı takipçilerinden hiç hoş olmayan yorumlar gelmişti. Instagram hesabından paylatığı ve "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notunu yazan Pınar Altuğ'un bir takipçisi "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 16:26

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