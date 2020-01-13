Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya haberine tepki

Çocukları Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yer aldığı sosyal sorumluluk projleri ile de kendisinden söz ettiriyor. Sosyal medya hesabında da oldukça aktif olan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla yeni anne olan Hazal Kaya'ya destek oldu.
Pınar Altuğ ise bu soruya sessiz kalamadı ve sosyal medya hesabının hikaye bölümünde Hazal Kaya’nın ‘hamilelik kiloları’yla ilgili haberin üzerine şu sözleri yazdı: “Artık insanların kilolarına karışmasanız mı acaba? Hele ki yeni doğum yapmış bir anneye!''
Son Güncelleme: 13.01.2020 18:09