Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya haberine tepki

Çocukları Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yer aldığı sosyal sorumluluk projleri ile de kendisinden söz ettiriyor. Sosyal medya hesabında da oldukça aktif olan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla yeni anne olan Hazal Kaya'ya destek oldu.

Geride bıraktığımız 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getiren oyuncu Hazal Kaya, aldığı hamilelik kilolarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Kaya'ya muhabirler, ''Hamilelik kilolarınızı dert ediyor musunuz?'' şeklinde bir soru sordu. Güzel oyuncu bu soruya ''Hiç öyle bir derdim yok. Çocuğum sağlıklı olsun yeter'' şeklinde yanıt verdi.

Pınar Altuğ ise bu soruya sessiz kalamadı ve sosyal medya hesabının hikaye bölümünde Hazal Kaya’nın ‘hamilelik kiloları’yla ilgili haberin üzerine şu sözleri yazdı: “Artık insanların kilolarına karışmasanız mı acaba? Hele ki yeni doğum yapmış bir anneye!''