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Pınar Altuğ'dan küfürlü yoruma küfürlü cevap!

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, paylaştığı bir fotoğrafın altına yapılan sert eleştirili ve seviyesiz bir yoruma aynı üslupla cevap verdi.

19 Nisan 2020 Pazar 11:01
Pınar Altuğ'dan küfürlü yoruma küfürlü cevap!

Eski manken Ebru Şallı'nın oğlunu kaybetmesinin ardından bir takipçisi Pınar Altuğ'un çocuğuyla beraber fotoğraf paylaşmasını eleştiren bir takipçisi,  “Zaten hep bir olmayan kalite peşindesin. Giyecek başka bir b.kun yok zaten. Utanmıyor musun? Meslektaşın bugün evladını kaybetti sen hala iyi anne rolündesin” yorumunu yaptı. 

Pınar Altuğ'dan küfürlü yorum küfürlü cevap!

Bu yoruma sinirlenen Altuğ, takipçisine aynı üslupla cevap vermekten çekinmedi. Pınar Altuğ; "Allah senin belanı versin kendi b.kunda boğul inşallah! Hayatımda ilk defa birine böyle cümleler yazıyorum. Allah topunuzun belasını versin.'' diyerek takipçisine demediğini bırakmadı. 

Pınar Altuğ'dan küfürlü yorum küfürlü cevap!

Son Güncelleme: 19.04.2020 11:25
Anahtar Kelimeler:
YorumHakaretPınar AltuğKüfür
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