Pınar Altuğ'dan küfürlü yoruma küfürlü cevap!

Eski manken Ebru Şallı'nın oğlunu kaybetmesinin ardından bir takipçisi Pınar Altuğ'un çocuğuyla beraber fotoğraf paylaşmasını eleştiren bir takipçisi, “Zaten hep bir olmayan kalite peşindesin. Giyecek başka bir b.kun yok zaten. Utanmıyor musun? Meslektaşın bugün evladını kaybetti sen hala iyi anne rolündesin” yorumunu yaptı.

Bu yoruma sinirlenen Altuğ, takipçisine aynı üslupla cevap vermekten çekinmedi. Pınar Altuğ; "Allah senin belanı versin kendi b.kunda boğul inşallah! Hayatımda ilk defa birine böyle cümleler yazıyorum. Allah topunuzun belasını versin.'' diyerek takipçisine demediğini bırakmadı.