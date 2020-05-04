Pınar Altuğ’dan seviyesiz yorumlara tepki; Onlara uzanan dili koparırım



Altuğ, sosyal medyada eşi Yağmur Atacan hakkında, aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık acımasız yorumlara maruz kalıyor. Bunu sindirmek yerine haklı olarak tepkisini ortaya koymayı seçen pınar Altuğ’un yorumları ve yorum yapanları ifşa ettiği zamanlar da oldu.

Evliliği hakk yapılan yorumlar için “Kızım ve eşim hayattaki en değerli iki varlık. Onlara uzanan dili koparırım” diyen Altuğ, “Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar...” ifadelerini kullandı.