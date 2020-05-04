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Pınar Altuğ’dan seviyesiz yorumlara tepki; Onlara uzanan dili koparırım

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada son günlerde agresif yorumlarıyla gündeme gelmesinin ardından yaptığı canlı yayında bir açıklamada bulundu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:20
Pınar Altuğ’dan seviyesiz yorumlara tepki; Onlara uzanan dili koparırım


Altuğ, sosyal medyada eşi Yağmur Atacan hakkında, aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık acımasız yorumlara maruz kalıyor.  Bunu sindirmek yerine haklı olarak tepkisini  ortaya koymayı seçen pınar Altuğ’un yorumları ve yorum yapanları ifşa ettiği zamanlar da oldu. 

Pınar Altuğ’dan seviyesiz yorumlara tepki; Onlara uzanan dili koparırım

Evliliği hakk yapılan yorumlar için  “Kızım ve eşim hayattaki en değerli iki varlık. Onlara uzanan dili koparırım” diyen Altuğ, “Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar...” ifadelerini kullandı.  

Pınar Altuğ’dan seviyesiz yorumlara tepki; Onlara uzanan dili koparırım

Anahtar Kelimeler:
İnstagramPınar AltuğYağmur AtacanCanlı
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