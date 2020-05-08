Pinhani, Kavak Yelleri oyuncularıyla birlikte hazırladığı klibin yayın saatini açıkladı

Pinhani müziklerini yaptığı Kavak Yelleri dizisi oyuncularıyla bir klip hazırladı. Pinhani grubu sosyal medyadan bir açıklama yaparak klibin yayın tarihini duyurdu. Dizinin sevenleri merakla klibi bekliyor. İşte Pinhani’nin hazırladığı parça ve yayın saati…

Pinhani, Kavak Yelleri oyuncularıyla birlikte hazırladığı klibin yayın saatini açıkladı
    Abone Ol:

Bir dönemin en başarılı gençlik dizilerinden biri Kavak Yelleri dizisiydi. Dizinin müzikleri de döneme damgasını vurmuştu. Kavak Yelleri dizisinin müziklerini Pinhani müzik grubu yapıyordu. Pinhani’den herkesi heyecanlandıran açıklama geldi.

Pinhani müzik grubu Kavak Yelleri oyuncularıyla hazırladıkları klibi akşam 21.30’da Youtube üzerinden yayınlayacaklarını duyurdu. Klipte o dönem dizide bulunan tüm oyuncular yer alıyor. Oyuncular videoları korona virüs sürecinde olunduğu için evlerinde çekmiş. Oyuncuların ev içindeki kısa kesitleriyle birlikte dönemin en sevilen parçalarından olan Dön Bak Dünyaya isimli şarkıya klip çekilmiş oldu.

Oyunculardan Pelin Karahan’da klip hakkında instagram hesabından bir açıklama yaptı ve şu sözlere yer verdi;

pelin karahan

"Duyduk ki bizi özleyenler varmış. Biz de sizleri çok özledik. Bu akşam 21:00’da buluşmak üzere"

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 19:34

YORUM EKLE
Gönder