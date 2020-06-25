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Plajda görüntülenen Aybüke Pusat kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi

Bozdum'da kız arkadaşlarıyla birlikte plajda görüntülenen Aybüke Pusat kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi. Pusat ''Görüntüleri silin.'' çağrısına riayet edilmediğini görünce tansiyon yükseldi.

25 Haziran 2020 Perşembe 01:13
Plajda görüntülenen Aybüke Pusat kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi
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Bodrum’da kız arkadaşlarıyla tatil yaparken objektiflere takılan Aybüke Pusat, denizden çıkarken görüntülendiğini fark edince küplere bindi. Magazin muhabirlerinin yanına giden ünlü oyuncu, coronavirüs nedeniyle kalabalığa girmiş gibi görünmesinin hoş olmayacağını belirterek ‘’Görüntüleri hemen silin.’’ diye konuştu.

Furkan Andıç ile bir süredir birlikte olduğu bilinen ünlü oyuncu kız arkadaşlarıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı. Halk plajında kameralara takılan Pusat görüntülendiğini fark etti ve basın mensuplarına sert tepki gösterdi.


‘’Kaybedin o görüntüleri, hadi bekliyorum.’’

Pusat, halk plajında yalnız olmadığını fark edince adeta küplere bindi. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden ünlü oyuncu çılgına döndü ve ‘’Halk plajındayız, çekemezsiniz.’’ diyerek tepki gösterdi. Magazin muhabirlerinden görüntüleri silmesini isteyen ünlü oyuncu, kalabalık içerisindeki fotoğraflarının çıkmasının doğru olmayacağını belirtti.

‘’Bunlara güven olmaz.’’

Gazetecilere görüntülerini silmesini ve tek başına poz verebileceğini belirten Pusat, ‘’Silemeyiz’’ yanıtını alınca bir defa daha tansiyon yükseldi. Ünlü oyuncu ‘’Yeni poz versem de eskisini silmeyecekler. Bunlara güven olmaz.’’ sözleriyle tepki gösterdi.


Son Güncelleme: 25.06.2020 01:13
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