Playboy dergisine çıplak poz verdiği ortaya çıkan memur işten kovuldu!

Rusya’da devlet memuru olan Anna Anufrieva’nın Playboy dergisine verdiği pozlardan sonra istifa etmesi istenmişti. 27 yaşındaki Anna Anufrieva derginin yarışmasına katılmasının ardından böyle bir durumla karşılaşacağını beklemiyordu. Rus yetkililer bu davranışın kamu görevindeki bir personele yakışmayacağı gerekçesiyle Anufrieva’nın istifasını istedi. Daha sonra alınan bir kararla Anna Anufrieva’nın görevi sonlandırıldı.
Devlet memurluğundan atılan Anufrieva’nın bir turizm şirketiyle anlaşma sağladığı ve artık turistik yerlerde rehberlik yapacağı öğrenildi.
Son Güncelleme: 15.02.2020 16:16