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Playboy dergisine çıplak poz verdiği ortaya çıkan memur işten kovuldu!

Rusya’da devlet memuru olan Anna Anufrieva kısa süre önce Playboy dergisine çıplak pozlar vermişti. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Playboy dergisine çıplak poz veren devlet memuru işten kovuldu.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:16
Playboy dergisine çıplak poz verdiği ortaya çıkan memur işten kovuldu!

Rusya’da devlet memuru olan Anna Anufrieva’nın Playboy dergisine verdiği pozlardan sonra istifa etmesi istenmişti. 27 yaşındaki Anna Anufrieva derginin yarışmasına katılmasının ardından böyle bir durumla karşılaşacağını beklemiyordu. Rus yetkililer bu davranışın kamu görevindeki bir personele yakışmayacağı gerekçesiyle Anufrieva’nın istifasını istedi. Daha sonra alınan bir kararla Anna Anufrieva’nın görevi sonlandırıldı.

Güneybatı Rusya Playboy Dergisi tarafından düzenlenen güzellik yarışmasında ikinci olan Anna’nın yarışmaya katılması kısa sürede yetkililer tarafından fark edildi. Daha sonra 27 yaşındaki memurun görevinden istifa etmesi istenmişti. Anna Anufrieva bu olayla ilgili açıklamalarında "İşverenime saygı duyuyorum ve tartışmamayı tercih ediyorum" demişti.

Devlet memurluğundan atılan Anufrieva’nın bir turizm şirketiyle anlaşma sağladığı ve artık turistik yerlerde rehberlik yapacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:16
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