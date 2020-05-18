Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet ailesinden ayrılması sonrasında İngiliz halkı, şimdiye kadar yaptıkları harcamayı geri ödemeleri konusunda çağrıda bulundu. Çift bir yıl sonra, 2.4 milyon dolar masraf yaptıkları evin kirasını ödemeye başladı. Evin tadilatı için Kraliçe’ye tahsis edilen Sovereign Grant’den kullanılmıştı.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:25
Prens Harry ve Meghan Markle kraliyete borcunu ödemeye başladı
Yakın bir tarihte kraliyet ailesinden ayrıldıklarını açıklayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2.4 milyon dolar harcayarak tadilat ettirdikleri evlerinin kirasını ödemeye başladı.
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