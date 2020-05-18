Prens Harry ve Meghan Markle kraliyete borcunu ödemeye başladı

İngiltere Prensi Harry ile eşi Meghan Markle, olaylı bir şekilde evlenmiş ve bu yılın başlında da Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını açıklamışlardı. Bu sırada kendi paralarını kazanmaya başlayan çift, görevlerinden ayrılmadan önce yaşadıkları kır evi için 2.4 milyon dolar harcama yapmıştı.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet ailesinden ayrılması sonrasında İngiliz halkı, şimdiye kadar yaptıkları harcamayı geri ödemeleri konusunda çağrıda bulundu. Çift bir yıl sonra, 2.4 milyon dolar masraf yaptıkları evin kirasını ödemeye başladı. Evin tadilatı için Kraliçe’ye tahsis edilen Sovereign Grant’den kullanılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:25