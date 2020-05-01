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Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı geri döneceği tarihi açıkladı!

Atv ekranlarında yer alan fenomen program Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayından kaldırıldığı iddialarına karşılık, programın sunucusu Müge Anlı ilk kez konuştu. Açıklamanın detayları haberimizde.

01 Mayıs 2020 Cuma 20:45
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı geri döneceği tarihi açıkladı!

Yüksel Aytuğ'a  konuşan Müge Anlı, "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramından sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" diyerek geri döneceği tarihi de açıkladı.  

Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı geri döneceği tarihi açıkladı!

Öte yandan eski eşi burhan Akdağ tarafından ortaya atılan ''Müge Anlı  evli bir adamdan hamile, o yüzden program yayından kaldırıldı'' iddiaları da yeniden alevlenmişken, Müge Anlı, bu iddiaların  gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığını belirterek,  "Programın yayından kaldırılmasına şaşıranlara şaşırıyorum. Ülkede şehirlerarası ulaşım yok, sokağa çıkma yasakları var. Müthiş tedbirler alındı. Benim stüdyoma her gün Türkiye'nin her yerinden 50 kişinin girip çıkması lazım. Ben oradaki ileri yaşta olan danışmanlarımı bile kullanamıyorum sokağa çıkma yasağından dolayı. Ben tek başıma orada çıkıp ne yapacağım. Benim programlarım öyle video konferanslarla, uzaktan yapılabilecek bir program değil ki" açıklamasını yaptı.  

Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıHamileTatlı SertBurhan Akdağ
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