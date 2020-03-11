R9'un hazırlıkları tam gaz devam!

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yaklaşık bir ay önce yeni müzik albümü için stüdyoya girdi. 31 yaşındaki güzel şarkıcı, 2016’da çıkardığı Anti adlı albümünden sonra Instagram’ında yaptığı “Stüdyoya döndüm” paylaşımıyla, ‘R9’ albümünü hazırlamaya başladığını duyurdu.

3 yıl birlikte olduğu Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel'den ayrılan Rihanna, eski sevgilisi Drake ile barıştı. bu barışmanın hemen ardından instagram hesabında “Stüdyoya döndüm” diye bir paylaşımda bulundu.

Billboard Hot 100'de liste başı olan on dört single'ı sayesinde liste tarihinde bu kadar çok bir numaraya sahip olan en hızlı ve en genç solo sanatçı olan Rihanna, Billboard tarafından 2000'lerin Dijital Şarkı Sanatçısı ve 2010'ların en iyi Hit 100 sanatçısı ilan edildi.

Riri lakaplı ünlü şarkıcı yeni albümünde hip-hop ikilisi Pharrell Williams ve Chad Hugo ile işbirliği yapıyor. Hayranları yeni albümü sabırsızlıkla beklerken, Riri arada bir İstagram üzerinden snippet'lar paylaşarak hayranlarına ufak sürprizler yapıyor.

