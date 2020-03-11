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R9'un hazırlıkları tam gaz devam!

Dünya genelinde 230 milyonun üzerinde kayıt satan Rihanna, tüm zamanların en çok satan müzisyenlerinden biri. 2006-2014 yılları arasında en çok satanlar listesinin ilk sırasını bir gün bile başkasına vermedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 22:59
R9'un hazırlıkları tam gaz devam!

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yaklaşık bir ay önce yeni müzik albümü için stüdyoya girdi. 31 yaşındaki güzel şarkıcı, 2016’da çıkardığı Anti adlı albümünden sonra Instagram’ında yaptığı “Stüdyoya döndüm” paylaşımıyla, ‘R9’ albümünü hazırlamaya başladığını duyurdu.

riri

3 yıl birlikte olduğu  Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel'den ayrılan Rihanna, eski sevgilisi Drake ile barıştı. bu barışmanın hemen ardından instagram hesabında “Stüdyoya döndüm” diye bir paylaşımda  bulundu.  
Billboard Hot 100'de liste başı olan on dört single'ı sayesinde liste tarihinde bu kadar çok bir numaraya sahip olan en hızlı ve en genç solo sanatçı olan Rihanna, Billboard tarafından 2000'lerin Dijital Şarkı Sanatçısı ve 2010'ların en iyi Hit 100 sanatçısı ilan edildi.

riri

Riri lakaplı ünlü şarkıcı yeni albümünde hip-hop ikilisi Pharrell Williams ve Chad Hugo ile işbirliği yapıyor. Hayranları yeni albümü sabırsızlıkla beklerken, Riri arada bir İstagram  üzerinden snippet'lar paylaşarak hayranlarına ufak  sürprizler yapıyor. 
 

riri

Son Güncelleme: 11.03.2020 23:07
Anahtar Kelimeler:
Yeni AlbümRihannaDrakeR9RiriBadgirlriri
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