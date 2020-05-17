Rachel Araz Kiresepi'nin servet değerindeki giyinme odası göz kamaştırdı

Pelin Kaya'ya gardrobunu tanıtan sosyetik güzel, kıyafetleriyle aralarında duygusal bir bağ olduğunu belirterek, 100 metrekarelik dolabıyla herkesi şaşırttı. dünyaca ünlü markalardan oluşan kıyafetleri, ayakkabı aksesuar ve çantalarıyla neredeyse 5 milyon TL'lik parçaların olduğu giyinme odası, Rachel Araz Kiresepi'nin hayatında büyük bir yer kaplıyor.

Aldığı birçok kıyafeti henüz giymediğini belirten Rachel, renkli parçaları, özellikle neonları çok sevdiğini, alışveriş yaparken buna çok dikkat ettiğini, hatta kimsenin tercih etmediği renkleri satın aldığını belirtti. sosyetik güzel, şeffaf ayakkabılarının bu seneki favorisi olduğunu da ekledi.

Pelin Kaya'nın dolabındaki en eski parçaları sormasına üzerine Araz Kirespi, annesinin çantalarını ve kıyafetlerini göstererek şöyle dedi: "Aslında kıyafetler de var. Çok güzel gömlekler, döpiyesler var. Ama onları çok iyi saklıyorum, bir şey olacak diye giymeye korkuyorum. Ancak çanta ve takıları kombinlerime uyarsa sık sık kullanıyorum"

Kullanmadığı eşyaların kimisini sattığını, kimisini hediye ettiğini, kimisini de bağış yaptığını söyleyen Araz, gardırop detoksu için özel bir zamanı olmadığını söyleyerek, "Dolabın içindekiler sıkışmaya başladığı zaman almayı bırakıyorum ve parçaları arıyorum. Kıyafetlerle manevi bağ kurduğum için bunu bizzat kendim yapıyorum" diyerek gardrobuna verdiği önemi dile getirdi.





Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 18:28