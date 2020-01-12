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Rafet El Roman sosyal medyadan mesaj atan hayranlarını ifşa etti

Şarkıcı Rafet El Roman, geçtiğimiz gün mesaj attığı kadınlar tarafında ifşa edildi. Bu durum karşısında sessiz kalmayan Roman, kendisine mesaj atan 6 kadını ifşa etti.

12 Ocak 2020 Pazar 13:28
Rafet El Roman sosyal medyadan mesaj atan hayranlarını ifşa etti

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Rafet El Roman, şarkıları kadar aşk hayatıyla da gündeme sık sık geliyor. Şule Bakmak isimli kullanıcı geçtiğimiz gün sosyal medyada şarkıcı ile mesajlaşmalarını paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada oldukça konuşuldu. 

rafet el roman ifşa ile ilgili görsel sonucu

Şule Bakmak isimli kadının sahte profil olduğu ortaya çıkınca, sosyal medyada Rafet El Roman ile ilgili bir çok kullanıcı espirili paylaşımlarda bulundu.

rafet el roman ifşa ile ilgili görsel sonucu

Roman, hakkında çıkan bu ifşa haberinden sonra sessizliğini bozdu ve bir hamlede bulunurak kendisine sosyal medyadan mesaj atan 6 kadını ifşa ettti ve ''Ben de sizi ifşa edeyim de görün'' dedi.

Son Güncelleme: 12.01.2020 13:28
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