Rahmi Koç, ameliyat oldu! Hastane, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, özel helikopterine bindiği sırada dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucunda ise sol kalçası kırılan Rahmi Koç apar topar Amerikan Hastanesine yatırıldı. Burada ameliyata alınan Rahmi Koç'un iki yıl önce konulan protezi gerçekleştirilen operasyon ile birlikte başarılı bir şekilde değiştirildi.

Amerikan Hastanesi ise ameliyat ve Rahmi M. Koç'un sağlık durumuyla bir açıklama yaptı. Amerikan Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır.

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."